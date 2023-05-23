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Бербок та Сійярто посперечалися через угорський банк, який Україна вважає спонсором війни

Бербок та Сійярто посперечалися через угорський банк, який Україна вважає спонсором війни

23 тра 2023, 09:33
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Очільниця МЗС Німеччини Бербок посперечалася зі своїм угорським колегою Сійярто через OTP Bank, який Україна внесла в список «спонсорів війни».


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Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів.

Бербок зауважила, що банк відкрив кредитні лінії для російських окупантів і визнає фейкові утворення л/днр. Її підтримали колеги зі Швеції та Естонії.

Сійярто ці звинувачення відкинув.

Раніше Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу з фонду Євросоюзу, який фінансує Україні озброєння. Також там вимагають виключення банку зі «спонсорів війни».

Ця суперечка відображає все більше розчарування країн ЄС щодо Угорщини, яка перешкоджає покаранню росії, — пише видання.

Обмін думками, названий одним із дипломатів як «цивілізований і в рамках дискусії», стався після того, як інші країни, включно зі Швецією та Естонією, під час зустрічі також тиснули на Угорщину. Вони наполягають, що ЄС не повинен зупинятися в наданні Україні додаткової військової допомоги та в подальших санкціях, спрямованих на придушення їхнього обходу.

Дипломати стверджують, що ця суперечка затримує нові санкції проти росії. Водночас країни ЄС дедалі більше розчаровуються через позицію Угорщини, яка активно вставляє палиці в колеса підтримки України та покарання росії за агресію.

Джерело: Ракурс


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