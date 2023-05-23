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Добровольці рф показали нове відео із Бєлгородської області
Добровольці рф показали нове відео із Бєлгородської області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183350-dobrovolci-rf-pokazaly-nove-video-iz-bielgorodskoyi-oblasti-video.htmlРакурс
У Бєлгородській області, де сьогодні місцева влада рф раптово скасувала режим контртерористичної операції, залишаються російські добровольці. Про це свідчить відео, яке 23 травня оприлюднив у Телеграм «Російський добровольчий корпус» (РДК).
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Обстановка на маленькому, але вже нашому власному, шматочку Батьківщини поки що тривожна, та й прибратися не завадить. Мітли ми з собою взяли, а совків в росії поки що вдосталь, — зазначили в РДК.
Окрім цього, про продовження операції на території Бєлгородської області рф заявив спікер політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський, який співпрацює з легіоном «Свобода росії».
Легіон та РДК, з його слів, там не зупиняться. Зокрема є різні плани — окопатися чи відступити, якщо, наприклад, росія вирішить стягнути «незліченні війська», повідомив Барановський в ефірі проекту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Він також зазначив, що дії в Бєлгородській області ані РДК, ані легіон «Свобода росії» з українською стороною не узгоджують.
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