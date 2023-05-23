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Порятунок човна — воїни ССО вивели з-під обстрілу “побратима”

Порятунок човна — воїни ССО вивели з-під обстрілу «побратима» (ВІДЕО)

23 тра 2023, 20:20
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Бійці Сил спеціальних операцій розповіли про бойове завдання на півдні України та з гумором показали, як у біді не кинули жодного підбитого бойового «побратима».


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Про це 23 травня повідомило Командування ССО у Фейсбук.

Веселе відео, правда ж? Та передісторія його аж ніяк не смішна. Це сталося під час виконання завдання з наведення і коригування артилерії. Задля цього група воїнів 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого висадилася в районі лівого берега Дніпра, — йдеться у повідомленні.

Згодом артилерія Збройних сил України нанесла втрати ворогу. У відповідь почав обстріл групи ССО.

Тоді ж уламками ворожих снарядів і побило один із бойових човнів. «Постраждалого» вирішили не кидати і взяли на буксир під час відходу, — додали в Командуванні ССО.

На відео продемонстровано фінал роботи «морських» відчайдухів, які попри все виконали поставлене завдання.

Після тієї операції човен звісно полагодять, а от російських окупантів — вже ні, — додали спецпризначенці.

Джерело: Ракурс


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