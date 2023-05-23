У Брюсселі відреагували на скандальні заяви Орбана про Україну

https://racurs.ua/ua/n183357-u-brusseli-vidreaguvaly-na-skandalni-zayavy-orbana-pro-ukrayinu.html

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель сьогодні заявив, що міністри оборони Європейського Союзу «не згодні з тими, хто каже, що Україна не може виграти цю війну, і ми маємо припинити її підтримувати».

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Ні. Навпаки. В України справи йдуть добре. Це збиває з пантелику плани путіна щодо швидкої перемоги. Вона здатна себе захищати, — наголосив Боррель у відповідь на заяву проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна не зможе перемогти рф.

Боррель констатував, що загальна сума наданої ЄС підтримки — економічної, військової, гуманітарної, фінансової, з біженцями — вже сягнула 65 млрд євро.

Це означає, що ми є лідерами в підтримці України, і ми продовжуватимемо відігравати цю роль, — наголосив головний дипломат ЄС.

Нагадаємо, Орбан почав проштовхувати проросійські наративи про неможливість перемоги Збройних сил України. Він вважає, що не важливо, хто розв’язав агресію, якщо зараз гинуть люди. На Катарському економічному форумі Орбан заявив, що військові зусилля України приречені, а надсилання подальшої допомоги призведе лише до нових смертей. Речник МЗС Україні Олег Ніколенко відповів, що заява Орбана знімає відповідальність рф за її агресію. Однак українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій: «Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз».