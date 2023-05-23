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Данілов спрогнозував хвилю антивоєнних протестів в росії
Данілов спрогнозував хвилю антивоєнних протестів в росіїhttps://racurs.ua/ua/n183358-danilov-sprognozuvav-hvylu-antyvoiennyh-protestiv-v-rosiyi.htmlРакурс
Росіяни, котрі мешкають у прикордонних та інших регіонах країни-агресора можуть розпочати постійні протести ще до того, як Україна здобуде перемогу у війні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілова в ефірі телемарафону.
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Брянська, Курська, Воронезька області, інші краї — вони не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, які проти того режиму, звичайно, вони можуть у будь-якій точці рф вставати на протести. Більше того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги, — заявив Данілов.
Ця заява секретаря РНБО пролунала на тлі операції «Російського добровольчого корпусу» (РДК) та легіону «Свобода росії» у Бєлгородській області. Бійці цих підрозділів зазначають, що місцеве населення не чинить опору їхньому рейду.
Нагадаємо, деякі росіяни після початку повномасштабної війни рф проти України виходили на протести, але ці акції були малочисельними.
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