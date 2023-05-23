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У Курській області заявили про атаку дрона - три села без світла
У Курській області заявили про атаку дрона — три села без світлаhttps://racurs.ua/ua/n183359-u-kurskiy-oblasti-zayavyly-pro-ataku-drona-try-sela-bez-svitla.htmlРакурс
Атака дронів на Курську область росії нібито сталася сьогодні ввечері, 23 травня. Влада країни-агресора заявляє про атаку безпілотників на підстанцію. Внаслідок вибуху три російські населені пункти залишилися без електропостачання.
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Про це повідомляє губернатор Курської області роман старовойт у Телеграм.
У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. В результаті виявилися знеструмленими села Плєхово, Гуєво та Горналь, — написав він.
З його слів, у районі населених пунктів тривають ремонтні роботи.
Нагадаємо, представники влади воєнних злочинців рф вже неодноразово заявляли про атаки та обстріли Курської області, яка межує з Україною. Кілька тижнів тому старовойт вже розповідав про пошкодження підстанції у регіоні. Тиждень тому у мережі з’явилася інформація про атаку на будівлю ФСБ у Курській області.
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