У Курській області заявили про атаку дрона - три села без світла

https://racurs.ua/ua/n183359-u-kurskiy-oblasti-zayavyly-pro-ataku-drona-try-sela-bez-svitla.html

Ракурс

Атака дронів на Курську область росії нібито сталася сьогодні ввечері, 23 травня. Влада країни-агресора заявляє про атаку безпілотників на підстанцію. Внаслідок вибуху три російські населені пункти залишилися без електропостачання.

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Про це повідомляє губернатор Курської області роман старовойт у Телеграм.

У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. В результаті виявилися знеструмленими села Плєхово, Гуєво та Горналь, — написав він.

З його слів, у районі населених пунктів тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, представники влади воєнних злочинців рф вже неодноразово заявляли про атаки та обстріли Курської області, яка межує з Україною. Кілька тижнів тому старовойт вже розповідав про пошкодження підстанції у регіоні. Тиждень тому у мережі з’явилася інформація про атаку на будівлю ФСБ у Курській області.