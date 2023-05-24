Майже 1,5 тис. дітей постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n183363-1465-dytyny-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-ofis-genprokurora.html

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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 24 травня, загалом понад 1 тис. 465 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — 482 дитини загинули та щонайменше 983 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 461;

Харківській області — 278;

Київській області — 128;

Херсонській області — 102;

Запорізькій області — 91;

Миколаївській області — 89;

Чернігівській області — 70;

Дніпропетровській області — 70;

Луганській області — 66.

Зокрема, встановлено, що 23 травня внаслідок влучання ворожої ракети по житловій забудові у місті Торецьк Донецької області було травмовано дворічного хлопчика.