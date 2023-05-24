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Майже 1,5 тис. дітей постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну

1465 дитини постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну — Офіс генпрокурора

24 тра 2023, 09:42
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 24 травня, загалом понад 1 тис. 465 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — 482 дитини загинули та щонайменше 983 отримали поранення різного ступеня тяжкості.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 461;
  • Харківській області — 278;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 102;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Чернігівській області — 70;
  • Дніпропетровській області — 70;
  • Луганській області — 66.

Зокрема, встановлено, що 23 травня внаслідок влучання ворожої ракети по житловій забудові у місті Торецьк Донецької області було травмовано дворічного хлопчика.

Джерело: Ракурс


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