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Майже 1,5 тис. дітей постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну
1465 дитини постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну — Офіс генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n183363-1465-dytyny-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 24 травня, загалом понад 1 тис. 465 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — 482 дитини загинули та щонайменше 983 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 461;
- Харківській області — 278;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 102;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Чернігівській області — 70;
- Дніпропетровській області — 70;
- Луганській області — 66.
Зокрема, встановлено, що 23 травня внаслідок влучання ворожої ракети по житловій забудові у місті Торецьк Донецької області було травмовано дворічного хлопчика.
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