Самохідна гармата «Гіацинт». Фото:

https://racurs.ua/ua/n183380-okupanty-pochaly-styaguvaty-vajku-artyleriu-pid-melitopol.html

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Російські військові почали стягувати під окупований Мелітополь свою важку артилерію.

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Поблизу тимчасово окупованого села Семенівка Мелітопольського району армія кілька тижнів тому викопала окопи. А сьогодні, 24 травня, на ці позиції почали перекидати важку артилерію, зокрема й самохідну гармату «Гіацинт». Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

Що за паніка, окупанти? Наче щось побачили, — зазначив мелітопольський мер та додав фото карти.

Як відомо, Мелітополь перебуває під контролем російської армії практично від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Місто розташоване приблизно за 80 км від лінії фронту.

Нагадаємо, останнім часом у Мелітополі регулярно лунають вибухи. Ударів по позиціях окупантів завдають не лише ЗСУ, працюють також і місцеві партизани. Так, 12 травня, вони підірвали так званого в. о заступника міністра будівництва у Запорізькій області, колаборанта госпіталізували.