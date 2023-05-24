Окупанти вивозять з окупованого Криму секретні документи. Фото:

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Окупаційна влада Криму вивозить з території анексованого півострова документи з грифом «таємно».

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На початку травня загарбники вивезли на територію росії військову документацію та шифрувальне обладнання з органів військового управління збройних сил рф. Інформація про дії окупантів була отримала від українських партизанів на окупованих територіях. Про це 24 травня повідомив Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій.

Нагадаємо, наприкінці квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що російські загарбники посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова автономної республіки Крим.

Ворог збільшив кількість патрулів, в на дорогах місцевого значення пости поліції підсилили співробітниками фсб рф. Загарбники вибірково перевіряють цивільних.