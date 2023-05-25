Віце-адміралу рф повідомили про підозру. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n183427-vice-admiral-rf-otrymav-pidozru-za-nakaz-obstriluvaty-ukrayinu-kalibramy.html

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Причетність російського топ-офіцера до масованих російських ударів по цивільних об'єктах України встановила Служба безпеки України.

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Слідчі зібрали доказову базу на діючого командувача чорноморським флотом військово-морського флоту росі віце-адмірала віктора соколова, який з 10 серпня 2022 року особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 «Калібр» по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо цивільних, а 40 дістали поранення. Про це 25 травня повідомив прес-центр СБ України.

У спецслужбі зазначають, що тоді ворог атакував енергетичні об'єкти у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях. Також обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільних українців.

В СБУ додали, що ці ракетні атаки призводили також до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

На підставі зібраних доказів соколову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 травня СБУ повідомила про підозру заступнику командувача повітряно-десантними військами зс рф генерал-лейтенанту анатолію концевому, який керував атакою на Гостомельський аеропорт та наказав знищити український літак «Мрія».