Китай пропонує віддати окуповані території рф і в такий спосіб припинити війну – The Wall Street Journal

https://racurs.ua/ua/n183450-kytay-proponuie-viddaty-okupovani-terytoriyi-rf-i-v-takyy-sposib-prypynyty-viynu-the-wall-street.html

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Спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню в Україні зі збереженням за агресором окупованих територій.

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Про це пише The Wall Stret Journal із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Китайський посол надіслав чіткий меседж: союзники США в Європі повинні закликати до негайного припинення вогню, залишивши під контролем росії ті території України, які наразі є окупованими, — пише видання.

Проте, зауважують журналісти, китайський дипломат отримав у Європі «прохолодний прийом».

Європейські посадовці дають відсіч спробам Пекіна розколоти єдність Заходу.

25 травня Лі Хуей у рамках своєї місії здійснив візит до Берліна, де обговорив перспективи політичного врегулювання «української кризи» з державним секретарем МЗС Німеччини Андреасом Міхаелісом.

У розмові з німецьким колегою Лі нагадав слова китайського лідера Сі Цзіньпіна, що панацеї для вирішення кризи немає і всі сторони повинні почати з себе та створити сприятливі умови для формування взаємної довіри й відновлення мирних переговорів.

У Брюсселі посланець Сі зустрівся із заступником глави дипломатичної служби Євросоюзу Енріке Мора та обговорив війну в Україні.

Своєю чергою, Енріке Мора виклав точку зору Брюсселя, на думку якого відповідальність за виникнення протистояння повністю лежить на рф. Він висловив сподівання на те, що Китай, будучи постійним членом Радбезу ООН, відіграє конструктивну роль у просуванні міжнародного права щодо України.

Мора і Лі Хуей домовилися залишатися на зв’язку і підтримувати контакти.