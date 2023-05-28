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Ракурс
Наслідки російського авіаудару, фото: поліція Києва

Наслідки нічної атаки «шахедами» показала поліція Києва (ФОТО)

28 тра 2023, 10:33
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У Києві внаслідок російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 28 травня, загинув 41-річний чоловік, ще двох людей було поранено.


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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні вночі ворог вкотре атакував Київ. У результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік отримали поранення, їх госпіталізовано. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та більше шести автомобілів, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського авіаудару, фото: поліція Києва

Нагадаємо, цієї ночі рашисти запустили проти України рекордну кількість дронів-камікадзе — 54, з них понад 40 було знищено в повітряному просторі Києва.

Джерело: Ракурс


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