Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Над Києвом вночі ППО знищила понад 40 повітряних цілей рф

Над Києвом вночі ППО знищила понад 40 повітряних цілей рф

29 тра 2023, 08:21
999

Сили оборони знищили над Києвом понад 40 повітряних цілей у ніч на 29 травня, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і потерпілих.


.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Дякуємо нашим силам ППО за філігранну роботу! Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих, — вказав Кличко.

За словами Попка, минулої ночі ворог знову застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

Практично одночасно із атакою дронів-камікадзе з району Каспію російські Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Атака на столицю була комбінованою та з різних напрямків.

Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено! — додав Попко.

Відомо про пошкодження даху житлового будинку у Подільському районі столиці.

Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються, — вказали у КМВА.

Нагадаємо, з початку травня росіяни здійснили 15-ту повітряну атаку на Київ. Окупанти намагаються виснажити ресурси української ППО та тримати у психологічному напруженні населення.

Вночі сили протиповітряної оборони працювали у багатьох регіонах України, зокрема у Львівській, Хмельницькій, Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів