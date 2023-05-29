Над Києвом вночі ППО знищила понад 40 повітряних цілей рф

https://racurs.ua/ua/n183539-nad-kyievom-vnochi-ppo-znyschyla-ponad-40-povitryanyh-ciley-rf.html

Ракурс

Сили оборони знищили над Києвом понад 40 повітряних цілей у ніч на 29 травня, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і потерпілих.

.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Дякуємо нашим силам ППО за філігранну роботу! Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих, — вказав Кличко.

За словами Попка, минулої ночі ворог знову застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

Практично одночасно із атакою дронів-камікадзе з району Каспію російські Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Атака на столицю була комбінованою та з різних напрямків.

Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено! — додав Попко.

Відомо про пошкодження даху житлового будинку у Подільському районі столиці.

Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються, — вказали у КМВА.

Нагадаємо, з початку травня росіяни здійснили 15-ту повітряну атаку на Київ. Окупанти намагаються виснажити ресурси української ППО та тримати у психологічному напруженні населення.

Вночі сили протиповітряної оборони працювали у багатьох регіонах України, зокрема у Львівській, Хмельницькій, Київській, Одеській та Вінницькій областях.