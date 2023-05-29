ВПК рф нарощує оберти - хто допомагає москві будувати ракети

https://racurs.ua/ua/n183553-vpk-rf-naroschuie-oberty-hto-dopomagaie-moskvi-buduvaty-rakety.html

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Головна мета західних санкцій проти росії — унеможливити фінансування війни, проте досі кремль нарощує воєнні витрати, збільшує випуск військової продукції та знаходить способи імпортувати заборонені компоненти.

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У 2023 році рф витратить з федерального бюджету 362 млрд дол. На армію та силовиків закладено рекордні 9,4 трлн руб. Це на 60% більше, аніж у 2021 році.

Тобто, кожен третій рубль з федерального бюджету йде на війну в Україні або підтримку режиму, пише «Економічна правда».

Бюджет рф витрачає 118 млрд руб. на державне фінансування пропаганди. Ще 20 млрд руб. йде організації «Институт развития интернета», яка спонсорує пропагандистський контент.

Для «патріотичного виховання молоді» через міністерство освіти рф цьогоріч виділять 40 млрд руб. — це ушестеро більше, аніж у 2022 році.

Через програми підтримки економіки з бюджету рф виділять понад 200 млрд руб. для «Роскосмосу», який фактично є частиною російського ВПК. Компанія виробляє військові супутники та підтримує навігаційну систему ГЛОНАСС, за допомогою якої наводять ракети, та має власні збройні формування.

Бюджетні кошти, призначені для регіонів, теж мобілізовані для війни. Близько 550 млрд руб. дотацій спрямують окупаційним адміністраціям в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та АР Крим. Ці кошти колаборанти витрачатимуть на власний розсуд.

Мінфін рф планує зробити «разовий збір» з прибутків з приватних компаній, який додасть бюджету ще 300 млрд руб. Також влада підвищить акциз на тютюнові вироби та отримає з цього додаткові 100 млрд руб.

Загалом у росії досі працюють близько тисячі західних компаній. У пропозиціях до 11-го пакету санкцій Євросоюзу була ідея стимулювати вихід західних компаній з російського ринку, але поки вона не отримала достатньої підтримки. Санкційний режим дозволяє російським компаніям продавати США, ЄС та Британії окремі товари та нарощувати прибутки. У 2022 році лише з продажу металів та алмазів західним країнам рф отримала 20 млрд дол.

Для ведення війни росіянам потрібен доступ до західної електроніки. Без неї неможливо виробляти сучасні російські ракети, літаки, безпілотники, радари та танки. Й нині існують способи обходу ембарго, яких вистачає для виробництва деякої техніки. Деяку електроніку росіяни отримують, розбираючи побутову техніку. Українці вже знаходили в російських танках деталі від холодильників та промислового обладнання. Також постачання до рф відбуваються через нейтральні країни. Експорт напівпровідників у рф з Туреччини, Вірменії, Киргизстану, Казахстану та Сербії зріс у десятки разів. Жодна з цих країн не є виробником мікрочипів, вони відіграють роль посередників.

Керівник центру «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар розповів, що вони спільно з Інститутом чорноморських стратегічних досліджень відстежили, як громадяни ЄС з російськими прізвищами створили у Швейцарії компанію, перереєстрували її у Кремнієвій долині США, а потім заснували спільне підприємство з оборонною компанією EDGE в Об'єднаних Арабських Еміратах. Нове підприємство займається розробкою безпілотників та антидронових технологій. Таким чином топ-менеджмент компанії з російським та білоруським корінням отримав цілком легальний доступ до критичних компонентів із західних країн та теоретичну можливість направити їх в рф через ОАЕ.

Підконтрольна ФСБ мережа вивезла 22 тонни німецького обладнання. Інша — переправляла в росію мікропроцесори для супутників та ракет через компанії-прокладки в Німеччині та ОАЕ. Контрабандистів ловили і в Естонії при спробі переправити 20 ящиків з американськими патронами для снайперських гвинтівок. Україна пропонує для початку уніфікувати список заборонених товарів у західних країнах.

Дані Міноборони України свідчать, що за рік повномасштабної війни росіяни під санкціями змогли збудувати понад 500 крилатих ракет.

Західні технології потрібні росіянам здебільшого для високоточної зброї та обладнання. Що стосується більш примітивного озброєння або спорядження для ведення оборони, наприклад снарядів та артилерії, в росії завжди був повний цикл виробництва, — зазначив експерт з питань оборони, колишній військовий аташе Грузії у США Арчіл Цинцадзе.

У першому кварталі 2023 року виробництво в рф біноклів, монокулярів та інших оптичних приладів зросло на 73% від аналогічних показників 2022 року. На 40−110% також зросло виробництво радіолокаційної, радіонавігаційної продукції, апаратури дистанційного керування, комп’ютерів, електродвигунів, генераторів, акумуляторів, спеціального одягу та взуття. Це може свідчити як про заміщення продукції, яка раніше імпортувалась із західних країн, так і про збільшення виробництва для армії.

Завод з виробництва безпілотників у Дубне перейшов на роботу в три зміни. А «Смоленский авиационный завод», який виробляє крилаті ракети, планує збільшити кількість співробітників з 2000 до 4300.

З одного боку російська економіка дійсно створює нові робочі місця та ВВП в оборонному секторі. З іншого — гроші та працівників втрачають галузі, які могли б отримувати реальні прибутки. ВПК здебільшого витрачає бюджетні кошти, а не генерує нові. Під час Холодної війни високі воєнні витрати стали однією з причин гальмування розвитку СРСР та його розпаду, — зазначив Михайло Гончар.