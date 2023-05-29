Весілля в метро, уламки збитих ракет на вулицях і діти, що біжать в укриття - як Київ пережив чергову атаку росіян

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Під час повітряної атаки на Київ 29 травня уламок збитої російської ракети ледь не влучив у київську маршрутку.

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На відео з камери спостереження, яке оприлюднили у мережі, видно, що повз перехрестя проїжджає жовтого кольору маршрутка, а вже за мить з неба падає уламок ракети, що палає.

Чергова повітряна тривога у столиці цього разу припала на денну пору. Ось так школярі з криками бігли в укриття під час сьогоднішньої атаки на Київ.

Як завжди, чимало киян ховалися від російських ракет у київському метро.

Водночас повітряна тривога не стала перешкодою весіллю. Учасники церемонії також спустилися у метро.

Нагадаємо, під час другої за добу ракетної атаки росіян силами і засобами ППО знищено всі 11 повітряних цілей.

Близько 11.30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку", — повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Росіяни атакували Київ балістичними ракетами з наземних установок. Щоб пройти до укриття, були лічені хвилини.

Можливо, навіть і менш як 10 хвилин. Коли летить балістика, це відбувається доволі швидко. Противник запланував цей удар заздалегідь, тобто перемістив установки у відповідний район. Привів їх у бойове положення і запустив ракети «Іскандер-М». Летить вона доволі швидко, тоді як ракета крилата летить з району Каспію до центральних регіонів 1−1,5 години", — пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він також натякнув, що сьогодні в Києві працювали комплекси ППО Patriot. Так, він відповів, чи працював комплекс Patriot під час повітряної атаки на столицю.

Думаю, ви можете здогадуватися, якщо збиті ракети «Іскандер-М», то можна зробити висновок, які засоби працювали по балістичних цілях, — додав він.

Повітряну тривогу в Києві оголосили об 11:09, майже одразу після цього почали лунати звуки вибухів.

В Подільському районі через падіння уламків ракети загорівся дах двоповерхової будівлі. Одну поранену людину госпіталізували, повідомив мер Кличко. Також в Подільському та Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину.

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