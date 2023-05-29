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Чекайте, скоро всі все побачать - Буданов пообіцяв відповідь на цинічну балістичну атаку рф і звернувся до росіян
Чекайте, скоро всі все побачать — Буданов пообіцяв відповідь на цинічну балістичну атаку рф і звернувся до росіянhttps://racurs.ua/ua/n183559-chekayte-skoro-vsi-vse-pobachat-budanov-poobicyav-vidpovid-na-cynichnu-balistychnu-ataku.htmlРакурс
Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов опублікував відеозвернення після ракетного обстрілу України 29 травня.
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У ньому він заявив, що чергова спроба росії залякати українців провалилася, і відповіді на неї не доведеться довго чекати.
Чергова спроба терористичних дій рф вкотре зазнала поразки, сказав.
Усі ті, хто в рф дотепер вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать, ― сказав Буданов.
Нагадаємо, що російські виродки упродовж доби здійснили відразу два масштабних обстріли України.
Спочатку Повітряні сили Збройних сил України знищили 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу «Шахед» уночі 29 травня.
Згодом удень сили протиракетної оборони збили всі 11 російських ракет, які воєнні злочинці рф сьогодні запустили по Києву. Йдеться про «Іскандер-М» та «Іскандер-К», які запускали з північного напрямку. ф
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