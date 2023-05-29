Чекайте, скоро всі все побачать - Буданов пообіцяв відповідь на цинічну балістичну атаку рф і звернувся до росіян

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов опублікував відеозвернення після ракетного обстрілу України 29 травня.

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У ньому він заявив, що чергова спроба росії залякати українців провалилася, і відповіді на неї не доведеться довго чекати.

Чергова спроба терористичних дій рф вкотре зазнала поразки, сказав.

Усі ті, хто в рф дотепер вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать, ― сказав Буданов.