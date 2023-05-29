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Ракурс
Рада попередньо погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років

Рада попередньо погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років

29 тра 2023, 16:34
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Рада у першому читанні погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років. Йдеться про закон № 9333, який запропонувала Рада нацбезпеки та оборони та вніс у парламент президент.


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За — 328.

Раніше це рішення було прийнято РНБО. Пропонується повністю заборонити торговельні операції, зупинити транзит ресурсів, польоти й перевезення на території України та завадити виведенню капіталів резидентами Ірану. Також пропонують заборонити будь-які інвестиції в Іран та передачу резидентами технологій, прав на інтелектуальну власність.

У законі йдеться про такі обмеження щодо Ірану строком на 50 років:

  • обмеження торговельних операцій з товарами, на міжнародні передачі яких поширюється дія Закону «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», з резидентами Ісламської Республіки Іран (повна заборона);

  • обмеження торговельних операцій з послугами, які пов’язані з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням товарів, на міжнародні передачі яких поширюється дія Закону «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», з резидентами Ісламської Республіки Іран (повна заборона);

  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ісламської Республіки Іран територією України, пов’язаних з операціями, визначеними у підпунктах 1 і 2 цього пункту;

  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів Ісламської Республіки Іран за операціями, визначеними у підпунктах 1 і 2 цього пункту;

  • запобігання виведенню капіталів резидентами Ісламської Республіки Іран за межі України;

  • заборона передання резидентам Ісламської Республіки Іран технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Джерело: Ракурс


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