Рада попередньо погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років

https://racurs.ua/ua/n183561-rada-poperedno-pogodyla-vvedennya-sankciy-proty-iranu-na-50-rokiv.html

Ракурс

Рада у першому читанні погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років. Йдеться про закон № 9333, який запропонувала Рада нацбезпеки та оборони та вніс у парламент президент.

.

За — 328.

Раніше це рішення було прийнято РНБО. Пропонується повністю заборонити торговельні операції, зупинити транзит ресурсів, польоти й перевезення на території України та завадити виведенню капіталів резидентами Ірану. Також пропонують заборонити будь-які інвестиції в Іран та передачу резидентами технологій, прав на інтелектуальну власність.

У законі йдеться про такі обмеження щодо Ірану строком на 50 років: