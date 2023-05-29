Демарш ЄС у Грузії - Тбілісі розкритикували з приводу прямого авіасполучення з росією

https://racurs.ua/ua/n183575-demarsh-ies-u-gruziyi-tbilisi-rozkrytykuvaly-z-pryvodu-pryamogo-aviaspoluchennya-z-rosiieu.html

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Посол Євросоюзу в Грузії Павло Херчинський разом із послами країн ЄС зустрівся з віце-прем'єром, міністром економіки та сталого розвитку Грузії Леваном Давіташвілі, щоб передати грузинській владі демарш щодо відновлення прямого сполучення з росією від імені 27 країн ЄС.

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У Євросоюзі наголосили: рішення про відновлення авіарейсів ухвалювала саме росія, однак воно також потребувало згоди грузинського уряду на це.

Мені доручили передати тезу, узгоджену з 27 державами-членами ЄС, про те, що ми шкодуємо про рішення уряду Грузії допустити відновлення прямих рейсів між Грузією та росією, — заявив журналістам після зустрічі Герчинський.

За його словами, віце-прем'єр повторив аргументи грузинської влади про те, що вони не допустять польоти санкціонованих авіакомпаній і вироблених на Заході літаків, але він зазначив, що Євросоюз колективно заборонив усі польоти в росію та з росії та польоти всіх російських літаків над територією ЄС.

Це дуже важливий крок з боку всіх 27 країн членів ЄС та інших країн партнерів для тиску на росію та зміни її поведінки щодо України, — заявив посол.

Нагадаємо, 19 травня у тбіліському міжнародному аеропорту приземлився перший за чотири роки прямий рейс із Москви.

Відновлення авіасполучення з росією, для якої закрите небо ЄС та США, викликає побоювання у прозахідної частини населення, які, згідно з опитуваннями, у Грузії в абсолютній більшості.

Літак компанії «Азімут» Sukhoi Superjet 100 приземлився у тбіліському міжнародному аеропорту, де його чекала група протестувальників із прапорами Грузії, України та ЄС. Серед іншого вони кричали «Вам тут не раді». Поліція вже затримала кількох протестувальників біля аеропорту, повідомляють ЗМІ.

Історія питання

Влітку 2019 року грузини закрили небо після скандалу із російським депутатом Сергієм Гавриловим, який під час виступу у грузинському парламенті зручно розлігся у кріслі його голови. Тоді, як сірник, спалахнув протест. Його наслідком і стала заборона прямих рейсів між двома країнами, які дотепер не мають дипвідносин після війни 2008 року.

10 травня путін несподівано скасував візовий режим із Грузією. Від 15 травня громадяни Грузії зможуть відвідувати росію на строк до 90 днів без оформлення віз. Російським авіакомпаніям дозволили виконувати рейси в Грузію, а турфірмам — продавати тури. При цьому Грузія видала дозвіл на польоти авіакомпанії Red Wings, яка раніше потрапила під санкції України через рейси до окупованого Криму.

Мотивація Тбілісі — це допоможе грузинській діаспорі швидше літати додому з рф.

Про підтримку рішення путіна заявили голова МЗС та речник парламенту Грузії.

Відповідаючи на критику Заходу і політичних опонентів усередині країни про те, що рішення Тбілісі про відновлення прямого авіасполучення з росією суперечать політиці ЄС, куди Грузія прагне, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що, оскільки країна не входить до Євросоюзу, вона не зобов’язана притримуватися його курсу.