На Донеччині схопили російського агента. Фото: СБУ

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Агента головного розвідувального управління міноборони рф затримали в Донецькій області.

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Оперативники СБУ викрили інформатора окупантів, який збирав для ворога розвідувальні дані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки. Особливу увагу зловмисник приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через річку Сіверський Донець у напрямку Бахмута. Про це 30 травня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також з’ясувалося, що зрадник передавав російській розвідці координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури. Цю інформацію ворог планував використовувати для повітряних ударів по українських об'єктах, у тому числі із використанням дронів.

Слідчі встановили, що інформатором загарбників виявився мешканець звільненого Лиману, якого окупанти завербували дистанційно. Колаборант тримав зв’язок з розвідником штурмового батальйону спецназу гру та навідником танкової роти ворожої тактичної групи «Купол». Інформацію агент передавав через заборонену соцмережу «Одноклассники».

Зараз фігурант перебуває під вартою, йому вже повідомляли про підозру за вчинений злочин. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, у Запоріжжі контррозвідка Служби безпеки України затримали колишнього депутата-комуніста Запорізької міської ради, який наводив російські ракети по обласному центру.