Рада зменшила граничний вік призовників в Україні. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n183594-rada-znyzyla-granychnyy-vik-pryzovu-na-viyskovu-slujbu-v-ukrayini.html

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Термін перебування на військовому обліку призовників зменшили з 27 до 25 років.

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За відповідний проект закону під № 9281 у вівторок, 30 травня, проголосувала Верховна Рада. В цілому законопроект підтримали 304 парламентарі. Про це народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили у Telegram.

У законопроекті пропонується мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу. Загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов’язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, від 25-ти до 60-ти років без досвіду військової служби, — пояснив Гончаренко.

Також Рада підтримала за основу законопроект № 9342, який передбачає, що в разі мобілізації людей, які не мають досвіду військової служби, вони обовʼязково мають пройти курс базової військової підготовки терміном не менше місяця. Таких людей без підготовки буде заборонено допускати до бойових дій.

Цей же ж закопроект врегульовує доплати військовим. Документ передбачає, що під час воєнного стану українські військові отримуватимуть доплати від 30 до 100 тис. грн пропорційно до часу виконання бойових завдань.

Військові строкової служби щомісяця отримуватимуть додатково 6 тис. грн. Також доплата в 6 тис. грн передбачена військовим, які були травмовані або поранені на війні. Курсанти вищих військових навчальних закладів додатково щомісяця отримуватимуть 2 тис. 350 грн.

Крім того, у ВРУ у першому читанні прийняла законопроєкт, за яким військові матимуть 40 днів відпустки — 30 днів щорічної та 10 днів за сімейними обставинами — під час воєнного стану.

Нагадаємо, на початку травня Верховна Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні ще на 90 днів — до 18 серпня 2023 року.