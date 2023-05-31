Окупанти почали мінувати кримський завод «Титан», інфографіка: «Атеш»

https://racurs.ua/ua/n183633-rashysty-minuut-zavod-tytan-v-okupovanomu-krymu-partyzany.html

Ракурс

Російські окупанти мінують завод «Титан», розташований неподалік від Армянська.

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Про це сьогодні, 31 травня, повідомляється у Teltgram-каналі партизанського руху «Атеш».

Агент «АТЕШ» повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод «Титан», що знаходиться біля міста Армянськ, — вказано в повідомленні. — Очевидно, рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом. Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в «екологічному тероризмі».

«Титан» — розташований на півночі окупованого Криму хімічний завод з виробництва титанової продукції, в процесі якого, зокрема, використовується сірчана кислота. У 2018 році дії окупантів призвели до викиду небезпечних речовин, в результаті чого, зокрема, постраждали понад 60 українських прикордонників, котрі перебували на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом.