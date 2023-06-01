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Рашисти вдарили по Києву "Іскандерами", є загиблі діти та поранені
Рашисти вдарили по Києву «Іскандерами», є загиблі діти та поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183646-rashysty-vdaryly-po-kyievu-iskanderamy-ie-zagybli-dity-ta-poraneni-foto.htmlРакурс
У першу ніч літа Київ обстріляли крилатими та балістичними ракетами. Українська ППО 10 з 10 ракет знищила, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 1 червня.
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Для нічної атаки на Київ росія застосувала оперативно-тактичні ракетні комплекси наземного базування, тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили.
Усі ракети ППО збила, однак від падіння уламків є загиблі та руйнування. Кількість загиблих не змінилась: троє людей, з них одна дитина.
Влада Києва повідомила, що у Деснянському районі троє загиблих, з них одна 11-річна дитина та 10 травмованих, з них одна дитина.
У Дніпровському районі двоє людей травмовано. загинуло троє людей, з них двоє дітей віком орієнтовно 5−6 та 12−13 років. Семеро госпіталізованих.
Пошкоджений житловий будинок — вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон. Уламки впали на дитячу поліклініку, дитсадок. Вибиті вікна та двері у двох школах, пошкоджений дільничний пункту поліції.
У житловому будинку виникло сильне задимлення, вибиті вікна. Пошкоджені адмінбудівля, автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли.
У Дарницькому районі вибиті вікна в житловому будинку. Пошкоджені трубопровід гарячого водопостачання, нежитлова будівля.
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