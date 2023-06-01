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Добровольці рф рушили на Шебекіно — там пожежа, лунають вибухи

Добровольці рф рушили на Шебекіно — там пожежа, лунають вибухи (ВІДЕО)

1 чер 2023, 15:57
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У місті Шебекіно Бєлгородської області рф сталася пожежа у гуртожитку, розташованому поруч із місцевою адміністрацією. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. П’ятиповерховий будинок у Шебекіно спалахнув нібито після влучення снаряда.


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Сьогодні зранку у районі прикордонного пункту «Шебекіно» трапилися сутички. Бійці «Російського добровільного корпусу» (РДК) і легіону «Свобода Росії» (ЛСР) заявили про намір просування вглиб території рф. Нещодавно РДК обстріляв з «Градів» будівлю МВС у Шебекіно, а ЛСР знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Джерело: Ракурс


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