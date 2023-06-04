Російські ракети влучили в аеродром. Фото:

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Ракурс

Дві російські ракети влучили в аеродром поблизу Кропивницького.

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Нічна атака росіян вночі 4 червня відбувалася шістьма ракетами, чотири з яких були знищені української протиповітряною обороною. Однак дві ракети влучили на оперативний аеродром. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

Про наслідки я не буду вам говорити, — зазначив він.

Також стало відомо, що станом на ранок 4 червня в акваторії Чорного моря відсутні ракетоносії. Також «Калібрами» вночі Україну ворог не атакував, бо цьому не сприяла погода.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що під час нічної атаки ворог використовував лише безпілотні літальні апарати ударного типу та ракети повітряного базування. А ракетоносії через шторм ворог завів у пункти базування.

Станом на ранок шторм не дозволяє росіянам вивести їх у море. Зараз у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів.

Нагадаємо, вночі 4 червня ворог атакував Україну п’ятьма дронами Shahed-136/131 та шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. ППО знищила чотири крилаті ракети та три ударні дрони.