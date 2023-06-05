В Угорщині рівень підтримки біженців з України найвищий у Східній Європі

https://racurs.ua/ua/n183791-v-ugorschyni-riven-pidtrymky-bijenciv-z-ukrayiny-nayvyschyy-u-shidniy-ievropi.html

Ракурс

Угорське суспільство готове продовжувати підтримувати людей, які тікають від війни в Україні, і не вважає, що кошти, які витрачаються на українців, треба переспрямувати на власних громадян.

.

Про це свідчить дослідження авторитетної словацької аналітичної організації GLOBSEC, яка замовила репрезентативне соціологічне дослідження у восьми державах Центральної та Східної Європи — Польщі, Литви, Латвії, Чехії, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини.

В державах, де громадяни найбільш охоче підтримують українців, це не збігається з публічним іміджем уряду цих країн.

Наприклад, Угорщина, яка через відкрито проросійську політику уряду Орбана сприймається українцями як найбільш ворожа до нас держава ЄС, виявилася найбільш прихильною до допомоги біженцям. 90% угорців погодилися із твердженням про те, що «ми повинні і далі підтримувати біженців з України, адже вони тікають від війни».

Наступними, з помітним відривом від угорців, є Латвія, Польща та Литва з 79−82% охочих підтримувати українців. Водночас у Литві та Польщі 50−52% громадян незадоволені тим, що ця підтримка здійснюється за рахунок зниження фінансування литовців та поляків відповідно.

У трьох країнах регіону — Румунії, Словаччині та Болгарії — кількість незадоволених вища за рівень підтримки. Найгірша ситуація у Болгарії із рівнем у 71%/52%.