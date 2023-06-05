Бійці Легіону «Свобода Росії» пропонують Пригожину обміняти полонених з Бєлгородщини на захопленого ним командира 72-ї бригади рф

Бійці «Свободи Росії», фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n183796-biyci-legionu-svoboda-rosiyi-proponuut-prygojynu-obminyaty-polonenyh-z-bielgorodschyny.html

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Бійці Легіону «Свобода Росії» опублікували відеозвернення до власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина із пропозицією щодо обміну російськими військовими, захопленими ними на Бєлгородщині.

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Відповідне відео сьогодні, 5 червня, опубліковане в Telegram-каналі Легіону.

Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста, — вказано у відео.

Військові зазначають, що їм стало відомо про взяття «вагнерівцями» у полон командира 72-ї бригади зс рф підполковника Романа Веневітіна.

Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кількох бійців ЗС РФ, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Бєлгородській області, — наголошується у відеозверненні. —

Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну погодимо додатково".

Вчора російські добровольці публікували звернення до губернатора Бєлгородської області рф В’ячеслава Гладкова, якому пропонували у день Трійці зустрітися у храмі в селі Нова Таволжанка Шебекинського району й в обмін на зустріч забрати двох полонених російських військових.

Гладков тоді на це не погодився, висунувши свої умови. Натомість відреагував Пригожин, який заявив про готовність взяти участь у переговорах.