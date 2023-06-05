20 вантажівок з пораненим окупантами за добу прибули до польового шпиталю рашистів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n183802-20-vantajivok-z-poranenym-okupantamy-za-dobu-prybuly-do-polovogo-shpytalu-rashystiv-genshtab.htmlРакурс
Рашисти, продовжуючи збройну агресію проти України, щодня зазнають втрат.
До утворених ними польових шпиталів на тимчасово окупованих територіях прибуває значна кількість поранених. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Лише 3 червня до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів, — вказано в повідомленні.
У Генштабі зазначають, що, за наявною інформацією, на зазначеному об'єкті лікування вже проходять близько 200 осіб.
Окрім облаштування шпиталів, рашисти також активно використовують навчальні заклади на окупованих територіях для розміщення особового складу та техніки. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано непоодинокі випадки, коли росіяни розміщували військових в будівлях дитсадків та в сусідніх приватних будинках, які були «конфісковані» в місцевих мешканців. На території дитсадків також нерідко розміщується військова техніка, — наголошують у ЦНС.