Поранених окупантів вантажівками звозять до польових госпіталів, фото: SPROTYV INFO

https://racurs.ua/ua/n183802-20-vantajivok-z-poranenym-okupantamy-za-dobu-prybuly-do-polovogo-shpytalu-rashystiv-genshtab.html

Ракурс

Рашисти, продовжуючи збройну агресію проти України, щодня зазнають втрат.

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До утворених ними польових шпиталів на тимчасово окупованих територіях прибуває значна кількість поранених. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Лише 3 червня до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів, — вказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що, за наявною інформацією, на зазначеному об'єкті лікування вже проходять близько 200 осіб.

Окрім облаштування шпиталів, рашисти також активно використовують навчальні заклади на окупованих територіях для розміщення особового складу та техніки. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.