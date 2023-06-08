кадиров показав військову техніку КНР в росії. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n183889-kytaysku-viyskovu-tehniku-zafiksuvaly-na-ozbroienni-viysk-rf-video.html

Ракурс

Китайську військову техніку вперше помітили в російській федерації.

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Так, 6 червня глава чечні рамзан кадиров опублікував відео, в якому похизувався, що чеченський підрозділ «Ахмат» отримав на озброєння нову партію військової техніки. Аналітики зафіксували на кадрах вісім броньовиків China Tiger виробництва Китайської Народної Республіки. Про це повідомили «Мілітарний» та Defense Express.

Зазначається, що це перший випадок, коли військову техніку КНР зафіксували на озброєнні армії країни-агресора рф. Аналітики проекту Oryx також заявили, що окупанти отримали машини China Tiger, вироблені компанією Shaanxi Baoji Special Vehicles.

ЗМІ вказують, що зараз залишається невідомим те, як китайська техніка потрапила в росію. Це могло статися через треті країни або ж прямі постачання, про які Пекін не знав або на які міг закрити очі.

Як відомо, China Tiger — бронеавтомобілі, які були створені на базі вантажівок. Екіпаж «Тигра» складають двоє осіб, бронемашини може вмістити до дев’яти бійців. Машина розганяється до 115 км/год. й має запас ходу до 600 км. Броня захищає від куль та уламків. China Tiger є на озброєнні низки країн Африки та Центральної Азії, зокрема й Таджикистану.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Китаю заявляли, що КНР не буде продавати зброю жодній зі сторін війни в Україні. Крім того, Пекін регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення «відповідно до законів і правил».

Джерела: Defense Express, «Мілітарний»