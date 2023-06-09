США виділили Україні новий пакет допомоги. Фото:

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Сполучені Штати Америки 9 червня оголосили новий пакет військової допомоги Україні.

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Вартість пакету сягає приблизно 2,1 млрд дол. Туди, зокрема, увійдуть додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, ракети для зенітно-ракетних комплексів HAWK та артилерійські снаряди калібру 105-мм та 203-мм. Про це повідомили в Міністерстві оборони США.

Також пакет включає розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma та боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням. За виділені США кошти передбачається й підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Нагадаємо, 21 травня Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму до 375 млн дол. ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, ПТРК Javelin й AT-4, броньовані медичні машини та вантажівки.