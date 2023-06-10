Шольц має намір «найближчим часом» поговорити з путіним

https://racurs.ua/ua/n183952-sholc-maie-namir-nayblyjchym-chasom-pogovoryty-z-putinym.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається «найближчим часом» поговорити з володимиром путіним.

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Я маю намір зробити це [поговорити з путіним] знову найближчим часом. Переговори — це нормально. Питання в тому, хто з ким і про що веде переговори, — заявив Шольц, виступаючи у Нюрнберзі, передає Bild.

Канцлер ФРН вкотре наголосив, що головною умовою «справедливого світу» буде виведення Росією своїх військ із території України.

Це те, що необхідно зрозуміти, — резюмував Шольц.

Востаннє президент росії та німецький канцлер спілкувалися телефоном у грудні минулого року.

Нагадаємо, у понеділок, 12 червня, лідери Німеччини, Франції та Польщі в Парижі обговорять гарантії безпеки, які країни НАТО можуть надати Україні. ця зустріч Шольца, Макрона і Дуди відбудеться напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі.