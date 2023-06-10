Рада підтримала збільшення відпусток військовим

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Результати голосування за законопроект № 9378, фото: Олексій Гончаренко
Рада підтримала збільшення відпусток військовимhttps://racurs.ua/ua/n183959-rada-pidtrymala-zbilshennya-vidpustok-viyskovym.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 10 червня, голосами 270 народних обранців підтримала в цілому законопроект № 9378, котрий передбачає збільшення відпусток військовим з 10 до 40 днів.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив автор законопроекту народний депутат Олексій Гочаренко.
Військові отримають відпустки 30 днів щорічної + 10 за сімейними обставинами. Нарешті справедливість відновлена, — зазначив Гончаренко. — Зараз законопроєкт має піти на підпис Стефанчуку, а після Зеленському. Після чого він набуде чинності.
Законопроект передбачає, що відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців, зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.
Це частина з того законопроекту #9342, який був по виплатам військовим. Але його розгляд затягується до вже до липня), — зазначив Железняк. — Але до другого читання у основному законопроекті (#9342) була також норма про відпустку курсантів (20 днів літня +10 днів зимова), але цих норм в прийнятому сьогодні #9378 немає.