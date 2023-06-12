Помер друг путіна Берлусконі

https://racurs.ua/ua/n184009-u-den-rosiyi-pomer-drug-putina-berluskoni.html

Ракурс

Екс-прем'єр Італії та друг путлера Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя.

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Corriere della Sera нагадує, що у лютому цього року Берлусконі зробив скандальну заяву: «Якби Зеленський припинив „атакувати“ два регіони на Донбасі, російський напад на Україну не стався б».

У п’ятницю, 9 червня, Берлусконі госпіталізували. Він прибув до лікарні Сан-Раффаеле в Мілані сам, перебував у звичайній (не реанімаційній) палаті. Лікарі стверджували, що госпіталізація не була пов’язана з критичною ситуацією.

19 травня його виписали з цієї самої лікарні після 45-денного перебування в стаціонарі. Повідомлялося, що Берлусконі хворіє на хронічний мієломоноцитарний лейкоз («рак крові»).

Дон Сильвіо помер у день росії, яку він любив та тривалий час підтримував політику путіна.

Також він сказав, що якби він був прем'єр-міністром сьогодні, то не став би зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

У вересні 2015 року Берлусконі відвідав анексований Крим, після чого Служба безпеки України заборонила йому в’їзд до України на три роки.