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У Криму пошкоджено РЛС росіян
У Криму пошкоджено РЛС росіянhttps://racurs.ua/ua/n184017-u-krymu-poshkodjeno-rls-rosiyan.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму пошкоджено радіолокаційну станцію росіян, за допомогою якої вони контролювали південне узбережжя України та значну частину акваторії Чорного моря.
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Про це повідомив телеграм-канал «Кримські партизани».
Зазначається, що з’явилися супутникові фото російського радіолокаційного комплексу, розміщеного на Тарханкутському півострові на західному узбережжі Криму. На фото зафіксовано пробоїну на куполі станції.
Це, фактично, очі, що контролювали все південне узбережжя України та значну частину акваторії Чорного моря, — йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що знищити ці «очі» — значить істотно послабити російські війська, їхню авіацію та ППО.
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