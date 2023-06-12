Встановлено командира росгвардії, який стріляв у полонених, фото: Офіс генпрокурора

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СБУ задокументувала злочинну діяльність начальника групи щодо роботи з особовим складом 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтина Юдіна.

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Рашист стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською мовою. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Юдін, на початку квітня 2023 року, виконуючи обов’язки одного з керівників цієї військової частини, він прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі.

Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту рф перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд, — зазначають у СБУ. — Однак, Юдін віддав інший наказ — вишикувати полонених захисників України для допиту.

За інформацією слідства, Юдіна насамперед цікавили персональні дані захисників України та обставини потрапляння у полон. При цьому він вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

Один з полонених відповів йому українською мовою. Після цього рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни, а потім здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого той отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку. Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською", — зазначають в СБУ. — Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). В Офісі генпрокурора наголошують, що дії Юдіна суперечать положенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.