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Ракурс
Росіяни готують теракт на заводі «Кримський титан», фото: «Агроновація»

Рашисти завезли цистерни з аміаком на «Кримський титан» — партизани

12 чер 2023, 20:56
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Російські загарбники не лише мінують хімічний завод «Кримський титан». Вони також завезли на завод аміак, котрий зараз стоїть у цистернах на залізничних шляхах.


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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху «Атеш».

За інформацією руху, також відбувається активне вивезення обладнання заводу в напрямку Криму. Крім того, окупаційна влада міста Армянська, де розташований завод, складає списки бюджетників та їхніх сімей для можливої евакуації.

Як же вони бояться наступу України, що готові зробити черговий екоцид, щоб це запобігти. Не вийде, — наголошують в «Атеш».

Нагадаємо, раніше сьогодні про підготовку росіянами техногенної катастрофи на хімічному заводі «Кримський титан» в Армянську попереджало Головне управління розвідки Міноборони України.

Джерело: Ракурс


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