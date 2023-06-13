Агента фсб затримали на Дніпропетровщині. Фото: СБУ

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Агент федеральної служби безпеки росії шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу.

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Представника фсб, який збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська, затримали в Дніпропетровській області. Зловмисник повинен був здобути інформацію про військові полігони та тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи Збройних сил України. Про це 13 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ворожий агент намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки Сил оборони, які готуються до можливого перекидання на фронт. «Винагороду» за свою роботу від росіян він отримував на банківську картку.

З’ясувалося, що на фсб працював 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою рф і отримав оперативний псевдонім Геральт. Для виконання завдань зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування ЗСУ. Всі розвіддані він передавав агресору через Telegram.

Докази його роботи виявили у мобільному телефоні та комп’ютері. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області затримали російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ. За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого «куратора» з фсб до 4 тис. грн.