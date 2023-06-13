рф стала активніше застосовувати бойову авіацію. Фото:

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Бойова авіація рф 13 червня завдала 29 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

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Ворожа авіація атакувала в районі Крохмального Харківської області, Білогорівки Луганської області, Малої Токмачки Запорізької області. Також були обстріляні Авдіївка, Мар’їнка, Веселе, Григорівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Суха Балка Донецької області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 червня.

Сьогодні на фронті відбулося 22 бойових зіткнення. Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, в районі Мар’їнки ЗСУ відбили 14 атак противника.

Українські військові потужно атакували армію загарбників. Зокрема, авіація Повітряних сил завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та три — по зенітно-ракетних комплексах противника.

А ракетні війська та артилерія протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, 12 червня в Міноборони заявляли, що ЗСУ в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах за минулий тиждень просунулися на 6,5 км. Було взято під контроль площу у 90 кв. км.