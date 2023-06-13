путін закликав Захід припинити військову допомогу Україні. Фото:

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Країна-агресор російська федерація та Угорщина закликали країни Заходу припинити надавати військову допомогу Україні.

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Заяви російського диктатора та воєнного злочинця володимира путіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто прозвучали у вівторок, 13 червня, майже синхронно. Глава рф свою заяву зробив на зустрічі з так званими російськими «воєнкорами», а Сійярто в інтерв’ю французькому телеканалу LCI під час візиту до Нью-Йорка. Про це написали угорські та російські ЗМІ.

Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу слід припинити постачати озброєння Україні, — заявив путін.

А угорський міністр закордонних справ зазначив, що постачання озброєння Україні нібито затягує війну. Він додав, що «замість поставок зброї міжнародна спільнота краще сконцентрувалася би на досягненні миру».

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що синхронні вимоги рф та Угорщини до Заходу припинити військову допомогу Україні є верхівкою цинізму.

Танго на кістках, — коротко написав у Facebook спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Як відомо, Угорщина виступає проти постачання Україні військової допомоги й транзиті зброї через свою територію, пояснюючи це тим, що не хоче ставати «стороною війни».

Нагадаємо, у Вашингтоні вважають, що війна росії проти України пішла «не за планом», тому країна-агресор вдається до обстрілів мирного населення українських міст, а також об'єктів критично важливої інфраструктури.