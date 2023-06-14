Викрито київську компанію, яка допомагала підсанкційному «росатому», інфографіка: СБУ

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Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування організувало масштабну схему обходу антиросійських санкцій.

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Про це сьогодні, 14 червня, повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що вказана компанія є монополістом у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій. До лютого 2022 року вона експортувала свою продукцію до росії через власного дилера у москві.

Основним замовником була російська державна корпорація «росатом», яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанціях у різних країнах світу, — зазначають у СБУ. — Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію рф і введення санкцій проти «росатому».

За інформацією спецслужби, для обходу санкцій була розроблена відповідна схема:

фіктивними замовниками української продукції виступали підконтрольні закордонні фірми;

при виїзді з України товар «переоформлювали» на фактичних отримувачів — підконтрольні «росатому» компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав «за новим маршрутом»;

сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники «росатому» здійснювали у режимі онлайн.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь рф на суму майже 42 млн гривень, — наголошують в СБУ.

Гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим повідомили про підозру за ст. 111−2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору).

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.