ЗСУ завдали ударів по районах скупчення ворога. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184087-zsu-zavdaly-potujnyh-udariv-po-rayonah-skupchennya-voroga-genshtab.html

Ракурс

Потужні вибухи гриміли 14 червня в районах зосередження особового складу військ рф.

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Сьогодні авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах скупчення окупантів. А підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби уразили 11 районів зосередження живої сили противника. Також були знищені три російські станції радіоелектронної боротьби та один зенітно-ракетний комплекс. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На фронті в середу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом. Безуспішно росіяни намагалися наступати на Лиманському напрямку в районі Веселого, а на Бахмутському напрямку атаки противника були зупинені в районах Ягідного та Берхівки. Також штурм росіян присікли в напрямку Авдіївки. Крім того, всі атаки загарбників були відбиті в районі Мар’їнки.

В Генштабі наголошують, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.

Нагадаємо, 13 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що на сході та півдні України тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Українські військові мають певні успіхи, реалізують намічені плани та рухаються вперед.