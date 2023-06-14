Вибух у Мелітополі пошкодив 50 м залізничної колії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184088-vybuh-na-zaliznyci-v-melitopoli-pryviv-do-shodjennya-potyaga-z-nagrabovanym-fedorov.html

Ракурс

Вибух у Мелітополі 13 червня пошкодив 50 м залізничної колії.

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Перед вибухом колією рухався потяг із Дніпрорудного. З рейок зійшли п’ять вагонів, які перевозили вкрадену залізну руду. Станом на 14 червня логістичний шлях росіян на цій ділянці заблокований. Командування окупантів вже зігнало військових для пошуку диверсантів, які підірвали колію. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

За його інформацією, завдяки широкій мережі залізничних колій і вузловій станції ворог перетворив Мелітополь на центр транспортування військовослужбовців і техніки в зону бойових дій Запорізької області. Залізницею загарбники вивозять награбоване із прифронтових населених пунктів у бік Криму або Новоазовська.

Нагадаємо, 11 червня в тимчасово окупованому селищі Якимівка Запорізької області партизани підірвали залізничний міст, який російські військові використовували для постачання озброєння.