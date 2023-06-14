Українські бойові гелікоптери. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n184090-boyovu-robotu-ekipajiv-ukrayinskyh-mi-24-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Армійська авіація Сухопутних військ продовжує виконувати бойові завдання під час повномасштабної війни з російською федерацією.

.

Українські військові поділилися, як українські вертолітники відпрацьовують некерованими ракетами по ворожих позиціях. На кадрах можна побачити роботу 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон». Відео з’явилося 14 червня на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Як відомо, Мі-24 — один з найвідоміших у світі радянських ударних бойових вертольотів, який отримав неофіційне прізвисько «Крокодил». Випускається він з 1971 року. Мі-24 став першим радянським гелікоптером, спеціально розробленим для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ і запущеним у серійне виробництво.

Його екіпаж складає троє осіб, а пасажиромісткість — до восьми осіб. Дальність польоту «Крокодила» складає до 450 км, а крейсерська швидкість 250 км/год. На борту він несе гарматні установки ГШ-23, ГШ-30К або ЯкБ-12,7, установки з кулеметами або гранатометами, керовані протитанкові або зенітні ракети, блоки некерованих ракет, касетні та фугасні авіабомби вагою від 50 до 500 кг.

Нагадаємо, українські військові журналісти показали, як реактивні системи залпового вогню американського виробництва M142 HIMARS працюють на передовій. Знімальна група «Військового телебачення України» поспілкувалася з екіпажем «Хаймарсів» та з’їздила з ними на бойову роботу.