Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n184197-u-chornomu-mori-zmenshylasya-kilkist-rosiyskyh-raketonosiyiv-ok-pivden.html

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У Чорному морі станом на сьогодні, 18 червня, перебуває один російський ракетний фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракетами «Калібр». Це менше, ніж вчора, 17 червня, коли Чорному морі на бойовому чергуванні перебували два російські кораблі із 16 ракетами «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Загалом на бойовому чергуванні у Чорному морі росія сьогодні розмістила дев’ять кораблів.

В Азовському морі на чергуванні перебуває один ворожий корабель, який відстежує надводну обстановку.

Рівень загрози ракетних ударів залишається стало високим. Активність безпілотної розвідки ворога свідчить про збір обстановки та ймовірну підготовку до атак, — наголошується в повідомленні. — Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, переходимо в укриття, роботу ППО не висвітлюємо, ворогу не допомагаємо.

Також в ОК «Південь» наголошують, що узбережжя залишається зоною небезпеки як мінно-вибухової, так і санітарно-епідемічної.