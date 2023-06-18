В Одесі, крім пляжів, закрили нічні клуби

https://racurs.ua/ua/n184210-v-odesi-krim-plyajiv-zakryly-nichni-kluby.html

Ракурс

На території Одеси заборонили роботу клубів та інших розважальних закладів у період з 22.00 до 9.00.

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Про це повідомляє міськрада.

Також в місті у цей період доби заборонено використання світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території, звукового обладнання та інших музичних засобів.

Крім того, у місті правоохоронці через гучномовці нагадують місцевим та гостям міста про заборону купання в морі.

Після екологічної катастрофи, спричиненої підривом Каховського водосховища, місцева влада закликає не їсти морепродукти, виловлені в акваторії Чорного моря, адже вони також можуть бути заражені різними інфекціями.

Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку із суттєвим погіршенням стану води та реальною небезпекою для здоров’я людей, зазначив Сергій Братчук. «Ракурс» писав, що купання людей на пляжах міста Одеси заборонено.

З одеських пляжів «Ланжерон», «Лузанівка», 10 ст. Великого Фонтану та «Аркадія» взяли проби води та провели дослідження на наявність паразитів та завислих речовин станом на 17 червня.

У воді знайшли виділені яйця та личинки гельмінтів, а також перевищення завислих речовин у 1,4 раза. Солоність води нижче норми у 2,4 раза.