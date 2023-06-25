Колаборанти з Херсонщини почали тікати до Криму. Фото:

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Процеси евакуації місцевих колаборантів до Криму активізувались на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

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Зрадники тікають на півострів з російськими паспортами на власних автомобілях. Однак, співробітники фсб рф здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного колаборанта. Загарбники та зрадники, вочевидь, бояться контрнаступу ЗСУ, який триває останнім часом. Після удару по мосту в Чонгарі їм залишається все менше можливостей для втечі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 червня.

В Генштабі додали, що авіація Сил оборони 24 червня завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила зенітно-ракетний комплекс ворога. Також захисники знищили шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітний ракетний комплекс «Стріла», три райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕБ противника.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що 24 червня Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. Водночас ворог намагався наступати на Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, але просунутись йому не вдалося.