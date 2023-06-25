Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Росіяни відвели окремі підрозділи з лінії фронту, фото: «Хартія 97»

Рашисти відвели окремі підрозділи з фронту для захисту Москви під час бунту Пригожина — ЦНС

25 чер 2023, 16:39
999

Російські загарбники вчора, 24 червня, під час маршу на Москву загоні ПВК «Вагнер», відвели з лінії фронту в Україні окремі підрозділи.


.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться про підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії (до двох рот). Солдат літаком Іл-76 перекинули до Москви. Наразі їх планують тримати та мінімум тиждень, — зазначають у ЦНС.

Наголошується, що фактів масового перекидання сил ворога немає - йдеться про окремі підрозділи.

Вчора бойовики російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, рухаючись із захопленого перед цим Ростова-на-Дону, майже дійшли Москви. Згодом Пригожин заявив, що домовився з російською владою і його бійці, «щоб не була пролита російська кров», повертаються у польові табори.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів