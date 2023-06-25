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Росіяни відвели окремі підрозділи з лінії фронту, фото: «Хартія 97»
Рашисти відвели окремі підрозділи з фронту для захисту Москви під час бунту Пригожина — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n184460-rashysty-vidvely-okremi-pidrozdily-z-frontu-dlya-zahystu-moskvy-pid-chas-buntu-prygojyna-cns.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 24 червня, під час маршу на Москву загоні ПВК «Вагнер», відвели з лінії фронту в Україні окремі підрозділи.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Йдеться про підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії (до двох рот). Солдат літаком Іл-76 перекинули до Москви. Наразі їх планують тримати та мінімум тиждень, — зазначають у ЦНС.
Наголошується, що фактів масового перекидання сил ворога немає - йдеться про окремі підрозділи.
Вчора бойовики російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, рухаючись із захопленого перед цим Ростова-на-Дону, майже дійшли Москви. Згодом Пригожин заявив, що домовився з російською владою і його бійці, «щоб не була пролита російська кров», повертаються у польові табори.
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