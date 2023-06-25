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Ракурс
Міст на Чонгарі закрили для руху легковиків, інфографіка: Іван Федоров

Чонгарський міст після вибуху закритий для легковиків

25 чер 2023, 17:59
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Міст у Чонгарі, через який проходило 70% кримського трафіку, після завданого по ньому нещодавно ракетного удару, закритий для легкових автомобілів.


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Для виїзду з Мелітополя в сторону Криму для легкових авто працює єдиний КПП «Армянськ». Про це сьогодні, 25 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Проте доводиться робити петлю у десятки кілометрів, на пропускному пункті величезні черги, а дорога від Армянська до Сімферополя надпогана, — зазначив Федоров.

Мер наголошує, що шляхів для евакуації населення з тимчасово окупованих щоразу стає менше. Зокрема:

  • вчора, 24 червня, під час «перевороту» у росії ворог відразу закрив альтернативні кримському шляхи евакуації — КПП у Новоазовську Донеччини та КПП у Колотилівці на межі Сумщини та рф, а також унеможливив рух по Ростовській області рф;
  • на кордоні росії та Латвії людям доводиться проходити ворожу фільтрацію від чотирьох днів.

Наразі єдиний можливий шлях виїзду — КПП «Армянськ» через Крим в сторону Грузії, — зазначив Федоров й закликав виїжджати з окупації, поки це ще можливо.

Міст на Чонгарі закрили для руху легковиків, інфографіка: Іван Федоров

Джерело: Ракурс


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