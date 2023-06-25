Генерал-лейтенант Сергій Наєв, фото: Сергій Наєв

https://racurs.ua/ua/n184469-napad-z-bilorusi-bude-dlya-vagnerivciv-samogubstvom-naiev.html

Ракурс

Генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, прокоментував побоювання щодо можливого вторгнення найманців російської ПВК «Вагнер» до України з боку білорусі.

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Наєв запевнив, що північний кордон перебуває під надійним захистом, тож така спроба стане для «вагнерівців» самогубством. Відповідна заява Наєва сьогодні, 25 червня, опублікована у Telegram-каналі Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках, — наголосив Наєв.

Він запевнив, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою, українські військові продовжують нарощувати оборонні засоби, всі служби від розвідки до інженерних військ працюють у посиленому режимі.

Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7, — наголошує генерал.

Нагадаємо, вчора, 24 червня, «похід на Москву» «вагнерівців» завершився досягненням домовленостей російської влади з власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Згідно з ними, найманці вирушають у «польові табори», а сам пригожин — їде до білорусі.