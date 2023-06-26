Угорщина вчергове заблокувала транш військової допомоги ЄС для України на близько 500 млн євро.

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Міністр закордонних справ Петер Сійярто невдоволений тим, що в Україні угорський OTP Bank в списку «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК. Водночас там готові розблокувати пакет допомоги, якщо банк виключать з нього, пише Reuters з посиланням на очільника МЗС країни.

У травні Будапешт вже блокував виплату в рамках Європейського фонду миру, посилаючись на ту ж причину.

Угорщина блокуватиме євроінтеграцію України доти, «поки не буде розв’язано проблему з правами закарпатських угорців, — заявив глава МЗС Петро Сійярто.

Зазначимо, що Венеціанська комісія рекомендувала Україні переглянути положення закону про нацменшини, який набув чинності з березня.

25 червня Рада ЄС затвердила збільшення на 3,5 млрд євро Європейського фонду світу, з якого оплачуються постачання зброї Україні

Міністри закордонних справ 27 держав Євросоюзу схвалили збільшення на 3,5 млрд євро обсягів Європейського фонду світу, з якого Брюссель виділяє гроші на постачання зброї Україні. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, засідання якої відбувається у Люксембурзі.

Європейський фонд миру (EPF) — це створений у 2021 році позабюджетний інструмент ЄС, призначений для запобігання конфліктам, підтримці миру та зміцненню міжнародної безпеки.

Загалом Євросоюз у рамках цього фонду вже надав Україні близько 3,5 млрд євро на компенсацію постачання зброї.

З сьогоднішнім розширенням загальна фінансова стеля фонду становить понад 12 мільярдів євро. Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці як України, так і інших партнерів, — заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Минулого місяця черговий транш військової допомоги Україні (розміром 500 млн євро) із фонду було заблоковано Угорщиною.

Угорщина не згодна з тим, що Європейський Союз, поряд з іншими існуючими інструментами, використовує Європейський фонд миру виключно для підтримки України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатні кошти для просування інтересів ЄС в інших сферах, — заявили у прес-службі угорського уряду.

Водночас влада Угорщини тоді також натякнула, що готова зняти вето, якщо Київ погодиться виключити угорський банк OTP зі свого списку спонсорів війни.