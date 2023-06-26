Збільшення допомоги Україні та стратегія післяпутінської росії - Боррель про наслідки заколоту пригожина

https://racurs.ua/ua/n184498-zbilshennya-dopomogy-ukrayini-ta-strategiya-pislyaputinskoyi-rosiyi-borrel-pro-naslidky-zakolotu.html

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Єдиний висновок, який ЄС може зробити із «заколоту» євгена пригожина в росії — це необхідність подвоїти постачання зброї Україні.

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Про це 26 червня заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Висновок зрозумілий: продовжувати підтримувати Україну більше, ніж будь-коли. Збільшувати підтримку, подвоїти постачання та тренування, зробити все, щоб підтримати контрнаступ України, — цитує Борреля «Європейська правда».

Зокрема, ЄС розширить тренувальну місію для українських військових понад заявлену мету у 30 тис. військових на рік. Країни ЄС вже навчили 24 тис. наших військових.

Навіть після війни ми продовжуватимемо підготовку української армії та її забезпечення, — додав Боррель.

Глава європейської дипломатії, коментуючи заколот, заявив також, що «монстр, створений путіним, кусає свого творця».

Крім того, у ЄС візьмуться за розробку стратегії на випадок «політичної нестабільності в росії». Наразі такої стратегії в Євросоюзу немає.

Ми працюватимемо над цим, проводитимемо консультації. Усі аналізуватимуть різні сценарії. Але треба розуміти, що те, що сталося, — це виключно внутрішня справа росії, ми не маємо до цього відношення, — сказав Борель.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні події вказують на те, що російська держава і Путін ослаблені, а РФ може вступати в еру політичної нестабільності.

Цими днями іноземна преса та західні політики аналізують події минулих вихідних і сходяться на думці, що заколот ПВК «Вагнера» завдав потужного удару по іміджу володимира путіна. Bloomberg пише, що путін ігнорував неодноразові попередження про наближення бійців «Вагнера» до Москви, чим шокував своїх наближених.